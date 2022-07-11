Джокович мило отреагировал, когда увидел свою дочь на церемонии награждения после финала

Сербский теннисист Новак Джокович очень мило отреагировал на то, что его дочь Тара присутствовала в ложе во время церемонии награждения после финала Уимблдона-2022.

«О, моя дочь тоже здесь. Ей ещё нет пяти лет, поэтому ей не разрешили смотреть матч в прямом эфире. Надеюсь, в следующем году, если ей будет интересно, она сможет посмотреть, как папа играет вживую. Из моих родных на трибунах не хватает только сына. Он сейчас играет сет против сына Боба Брайана. Последние пару дней они постоянно играют», — приводит слова Джоковича Sportskeeda.

Напомним, Новак Джокович стал победителем Уимблдона, обыграв в финале австралийца Ника Кирьоса. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 3 часа 2 минуты.