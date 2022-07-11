Мартина Хингис показала фото с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон с финала Уимблдона
Поделиться
Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира швейцарка Мартина Хингис опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон, сделанную в ходе финала Уимблдона в женском одиночном разряде.
«Финал Уимблдона! Это действительно была королевская ложа. Как приятно было провести время с герцогиней Кембриджской!
Огромные поздравления удивительным женщинам, которые сражались от всего сердца!» — подписала снимок Хингис.
Фото: из личного архива мартины хингис
Напомним, в финале Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2.
Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон:
Комментарии
- 11 июля 2022
-
13:15
-
12:51
-
12:49
-
12:41
-
12:36
-
12:36
-
12:27
-
12:14
-
12:06
-
11:54
-
11:52
-
11:27
-
11:18
-
10:46
-
10:45
-
10:22
-
10:13
-
10:09
-
10:08
-
09:52
-
09:43
-
09:29
-
09:08
-
08:59
-
08:35
-
08:11
-
08:01
-
07:57
-
07:32
-
07:18
-
00:53
-
00:30
- 10 июля 2022
-
23:48
-
23:25
-
22:53
Партнерский контент