Мартина Хингис показала фото с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон с финала Уимблдона

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира швейцарка Мартина Хингис опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон, сделанную в ходе финала Уимблдона в женском одиночном разряде.

«Финал Уимблдона! Это действительно была королевская ложа. Как приятно было провести время с герцогиней Кембриджской!

Огромные поздравления удивительным женщинам, которые сражались от всего сердца!» — подписала снимок Хингис.

Фото: из личного архива мартины хингис

Напомним, в финале Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон: