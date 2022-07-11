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Жена Джоковича — о вакцинации мужа: он просто выбирает то, что лучше для его тела

Жена Джоковича — о вакцинации мужа: он просто выбирает то, что лучше для его тела
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Елена Джокович, жена Новака Джоковича, высказалась о вакцинации её мужа для участия в турнирах «Большого шлема».

«Вы создаёте очень осуждающий образ для него (Новака Джоковича), который соответствует вашей повестке дня. Он просто выбирает то, что лучше для его тела. Если он не играет из-за того, что сделал этот выбор, значит, его это устраивает. Это его организм и его выбор», — написала Елена Джокович в своих социальных сетях в ответ на высказывания журналистов.

Отметим, что если в иммиграционном законодательстве США не произойдут изменения, то Уимблдон-2022 станет последним турниром «Большого шлема» Джоковича в этом году, так как для въезда иностранцев в США необходима вакцинация, а Джокович твёрдо заявил, что не будет вакцинироваться.

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