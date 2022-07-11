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Бывший тренер Джоковича раскрыл, сколько ТБШ хочет выиграть Новак

Бывший тренер Джоковича раскрыл, сколько ТБШ хочет выиграть Новак
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Богдан Обрадович, бывший тренер 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, рассказал, что цель сербского теннисиста — выиграть 30 мэйджоров.

«Впервые мы встретились с Новаком, когда ему было девять лет. Когда ему исполнилось 13, мы стали сотрудничать на постоянной основе и делали это на протяжении 18 лет. Это очень долгий срок.

Он всякий раз говорил мне, и я знаю его мысли, что хочет завоевать 30 ТБШ. Вот чего он хочет. В следующие пять лет он будет играть. Он получит 20 шансов, чтобы достичь этого. Посмотрим», — приводит слова тренера Eurosport, ссылаясь на BBC.

В настоящее время лидером по числу титулов ТБШ у мужчин является Рафаэль Надаль, который 22 раза выигрывал мэйджоры. У женщин рекорд принадлежит Маргарет Корт, на счету которой 24 титула в одиночном разряде.

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