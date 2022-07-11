Новак Джокович высказался о снятии Рафаэля Надаля перед полуфиналом Уимблдона

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал то, что 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль из-за семимиллиметрового разрыва мышцы живота не смог выйти на полуфинал Уимблдона с Ником Кирьосом. Кирьос без борьбы прошёл в финал, где проиграл Джоковичу.
«Травма — злейший враг каждого спортсмена. Спасибо Надалю за то, что он смог доиграть тот четвертьфинальный матч (с Тейлором Фритцем. — Прим. «Чемпионата») до конца с такой травмой. Он лучше всех знает своё тело и возможности, и от него зависит, играть ему или нет.
Очень жаль, что на таком турнире не было второго полуфинала. Но ничего не поделаешь», — приводит слова Новака Sportklub.
Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона:
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