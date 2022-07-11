Новак Джокович: не планирую вакцинироваться перед US Open

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал вероятность его вакцинации для участия на турнире US Open.

«Я знаю, что не привит, и не планирую специально вакцинироваться перед US Open. Я не верю в то, что в законодательстве Соединённых Штатов Америки что-то изменится. Или это возможно? Вы что-то знаете об этом? Я не знаю. У меня нет такой информации», — сказал Новак Джокович на послематчевой пресс-конференции

Напомним, Новак пропустил февральский Australian Open из-за конфликта, который был связан с вакцинацией.

Вчера, 10 июля, Джокович выиграл турнир «Большого шлема» в 21-й раз. В финале Уимблдона он обыграл австралийца Ника Кирьоса. Матч закончился со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Рафаэль Надаль является рекордсменом по числу побед на ТБШ (22).