Грег Руседски: скрещу пальцы, чтобы Новаку Джоковичу дали сыграть на US Open

Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира представитель Великобритании Грег Руседски выразил надежду, что 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, не желающий прививаться, всё-таки сможет выступить на Открытом чемпионате США. В настоящее время в США запрещён въезд иностранцам, которые не прививались от коронавируса.

«Слишком хорош Новак Джокович на Уимблдоне. Справился со штормом в первом сете и вернул свой лучший теннис в следующих трёх партиях (в финале с Ником Кирьосом. — Прим. «Чемпионата»). Скрещу пальцы, чтобы ему дали сыграть на US Open. 21-й титул ТБШ, и это ещё не всё», — написал Руседски на своей странице в социальной сети «Твиттер».

US Open пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона: