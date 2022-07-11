Гари Линекер поздравил Джоковича с победой, вспомнив его недавний конфликт в Австралии

Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер поздравил сербского теннисиста Новака Джоковича с победой на Уимблдоне-2022, вспомнив его конфликт, связанный с вакцинацией, в Австралии перед Australian Open.
«Поздравляю великолепного Новака Джоковича, который наконец-то выиграл битву в суде у австралийца», — написал Гари Линекер у себя в социальных сетях.
Линекер использовал игру слов, написав слово court, которое переводится с английского не только как «корт», но и как «суд». Соответственно, фразу бывшего футболиста можно перевести как «выиграл битву на корте у австралийца».
Напомним, что сербского теннисиста, который не был вакцинирован, не пустили в Австралию перед турниром Australian Open и аннулировали ему визу, а также вынудили покинуть страну. Новак пытался оспорить данное решение, но проиграл судебное дело.
- 11 июля 2022
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