Юрист: если вину Карацева докажут, ему грозит пожизненный бан и уголовная ответственность

Спортивный юрист Илья Чичеров рассказал, какое наказание грозит российскому теннисисту Аслану Карацеву, если его вина в договорных матчах будет доказана. Ранее немецкие журналисты выпустили расследование о договорных матчах, причём Карацев оказался среди подозреваемых.
«Если вина будет доказана, то дисквалификацию могут назначить и пожизненную. Недавно теннисистка из Узбекистана Альбина Хабибулина получила как раз такую. Меньше, соответственно, тоже может быть. В том же деле Ксения Палкина, представляющая Киргизию, получила 16 лет дисквалификации (из них шесть — условно). Но я думаю, что разницы особой нет — даже если теннисисту дают десять лет, это на 99,9% завершение карьеры. Также может быть назначен штраф — до $ 250 тыс. плюс все выигранные/полученные в результате махинаций деньги.
Может наступить уголовная ответственность — во многих странах, включая Россию, противоправное влияние на результат спортивного соревнования является преступлением. Если дело будет возбуждено в России, то спортсмены наказываются: 1) штрафом в размере от 300 до 700 тыс. рублей; 2) принудительными работами на срок до четырёх лет с лишением права занимать определённые должности на срок до трёх лет; 3) лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 100 тыс. рублей и с лишением права занимать определённые должности на срок до трёх лет», — цитирует юриста «Газета.ру».
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