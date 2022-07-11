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Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана в пользу казахстанских юниоров

Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана в пользу казахстанских юниоров
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана за победу на Уимблдоне-2022 в пользу теннисистов-юниоров в Республике Казахстан.

«Мы хотели финансово поощрить Елену, но она отказалась, более того, она хочет долю призовых пожертвовать на благотворительность и поддержку юниоров в Республике Казахстан», — приводит слова вице-президента казахстанской федерации тенниса Юрия Польского «Матч ТВ».

Напомним, что 9 июля в финальном матче Уимблдона Рыбакина одержала волевую победу над второй ракеткой мира Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 47 минут. Для обеих теннисисток это был первый в карьере финал турнира «Большого шлема».

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