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Камилла Рахимова прошла во второй круг турнира в Будапеште

Камилла Рахимова прошла во второй круг турнира в Будапеште
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Российская теннисистка Камилла Рахимова прошла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), обыграв румынку Елену-Габриэлу Русе.

Рахимова одержала победу со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:3. Продолжительность матча составила 3 часа 3 минуты. Елена-Габриэла Русе восемь раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. На счету Камиллы Рахимовой один эйс, семь двойных ошибок, семь реализованных брейк-пойнтов из 15.

Во втором круге турнира российская теннисистка встретится с украинкой Лесей Цуренко, которая, в свою очередь, обыграла бразильянку Каролину Алвес со счётом 6:4, 6:1.

Призовой фонд турнира составил € 203 024. Турнир начался сегодня, 11 июля, а закончится 17 июля.

Будапешт. 1-й круг
11 июля 2022, понедельник. 12:10 МСК
Камилла Рахимова
107
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 3 6
4 		7 7 3
         
Елена-Габриэла Русе
72
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Комментарии
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