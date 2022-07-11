Британский чемпион ТБШ объяснил, почему считает Новака Джоковича величайшим в истории

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте британец Джон Ллойд рассказал, почему, по его мнению, 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович является величайшим теннисистом в истории. Напомним, у Джоковича на один титул ТБШ меньше, чем у испанца Рафаэля Надаля.
«На самом деле он не так много играл [до Уимблдона], он был немного не готов, но справился. На него оказывалось давление, потому что он хочет выиграть больше турниров «Большого шлема», чем кто-либо иной. Некоторые из игроков говорят, что не следят за этим. Но это чепуха, это у них в крови.
Не знаю, что там со всеми этими прививками. Он должен был выиграть этот Уимблдон, иначе он бы отставал на два ТБШ [от Надаля] перед US Open, где он, вероятно, не сможет играть. Это было бы тяжело. На него часто оказывали давление, и всё это показало мне, почему он величайший игрок всех времён», — приводит слова Ллойда Daily Express.
Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона:
- 11 июля 2022
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