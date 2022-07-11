11 июля стартовал турнир WTA в Лозанне. Три россиянки примут участие

Сегодня, 11 июля, стартовал грунтовой турнир WTA-250 в Лозанне (Швейцария). В соревновании примут участие три россиянки.
21-летняя российская теннисистка Анна Калинская (73-я в рейтинге WTA) в первом круге встретится с представительницей Словении Тамарой Зиданшек (55-я в рейтинге WTA).
21-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова (79-я в рейтинге WTA) в первом круге встретится с итальянкой Лючией Бронцетти (66-я в рейтинге WTA).
21-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва (60-я в рейтинге WTA) начнет турнир во втором круге с победительницей пары Илена Ин-Альбон (Швейцария) — Юле Нимайер (Германия).
Остальные пары первого круга:
Даниэль Коллинз (США) — Симона Вальтерт (Швейцария);
Ирина Бегу (Румыния) — Тамара Корпач (Германия);
Илена Ин-Альбон (Швейцария) — Юле Нимайер (Германия);
Чжу Линь (Китай) — Клара Бюрель (Франция);
Каролин Гарсия (Франция) — Ясмине Паолини (Италия);
Нурия Парризас-Диас (Испания) — Петра Мартич (Хорватия);
Осеан Доден (Франция) — Сюзан Бандеччи (Швейцария);
Диан Парри (Франция) — Белинда Бенчич (Швейцария).
Со второго круга турнир начнут японка Мисаки Дои и немка Татьяна Мария.
Призовой фонд турнира составил $ 251 750. Турнир завершится 17 июля.
- 11 июля 2022
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