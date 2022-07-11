Британская королевская семья обратилась к Рыбакиной и Джоковичу, выигравшим Уимблдон

В официальном аккаунте британской королевской семьи в социальных сетях появился пост, посвящённый представительнице Казахстана Елене Рыбакиной и сербу Новаку Джоковичу, которые в минувшие выходные стали победителями Уимблдона в женском и мужском разряде соответственно.

«Поздравляем Елену Рыбакину и Новака Джоковича с победой в одиночных разрядах Уимблдона в минувший уикенд! Герцогиня Кембриджская, покровительница Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, вручила трофеи победителям и занявшим второе место, а также персоналу, волонтёрам и юным игрокам», — отмечается в поздравлении британской королевской семьи.

Также посмотрите видео о том, как Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона: