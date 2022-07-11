Подписчики поздравили Марию Шарапову, которая намекнула, что уже стала мамой

Подписчики поздравили с рождением первенца пятикратную победительницу турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира российскую теннисистку Марию Шарапову. Ранее Шарапова, которая в апреле объявила о беременности, изменила свой статус в социальных сетях на «Мама», добавив эмодзи «мишка». При этом она не объявляла, что уже родила ребёнка.

Вот что написали подписчики в комментариях под постом Марии в соцсетях:

«Здоровья вам и ребёночку».

«Когда пол первенца раскроете?»

«Поздравляю, мамочка! Здоровья вам, ребёнку и папочке! Настоящая чемпионка».

«Привет, королева! Поздравляю! Похоже, у тебя уже есть малыш, учитывая статус?»

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