Елена Рыбакина опубликовала пост после победы в финале Уимблдона
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23-я ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина опубликовала пост в своих социальных сетях после того, как одержала победу в финале Уимблдонского турнира. Напомним, в финале соревнований Рыбакина со счётом 3:6, 6:2, 6:2 обыграла пятую ракетку мира, тунисскую теннисистку Онс Жабер.
«У меня нет слов, и я благодарна за каждый момент моего путешествия...» — написала Елена.
Фото: из личного архива елены рыбакиной
Напомним, Елена Рыбакина не смогла подняться в рейтинге WTA и осталась на 23-м месте. Произошло это из-за того, что на Уимблдоне 2022 года рейтинговых очков не начислялось по причине отстранения российских и белорусских теннисистов.
Также посмотрите видео о том, как Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон:
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