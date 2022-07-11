Ольховский — об обвинениях Карацева: каждое слово должно быть чем-то подтверждено

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский считает, что российский теннисист Аслан Карацев незаслуженно подвергается обвинениям.

«Мое мнение: каждое слово, которое выходит в общественное пространство, должно быть чем-то подтверждено. И за эти слова нужно отвечать. Доказательств никаких нет, а если против Аслана выступили бездоказательно, то я считаю, что должен быть как минимум судебный процесс.



Очень много журналистов гонятся за сенсацией для того, чтобы прославиться, обливая всех подряд. Это совершенно не дело. Поэтому, пока нет никаких доказательств по делу Аслана, почему мы вообще должны воспринимать эту информацию?» — приводит слова Ольховского «Газета.ru».

Напомним, ранее появилась информация о случаях договорных матчей в теннисе. В числе подозреваемых оказались грузинский теннисист Николоз Басилашвили и россиянин Аслан Карацев, а также их бывший тренер Егор Яцюк. Утверждается, что Яцюк предлагал деньги теннисистам за обеспечение нужного результата. Авторы расследования ссылаются на данные ITF.