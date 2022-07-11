Кирьос отправился в ночной клуб после поражения в финале Уимблдона

Австралийский теннисист Ник Кирьос вечером после поражения в финале Уимблдона отправился развлекаться в ночной клуб в Лондоне. Соответствующие фотографии появились в соцсетях. Спортсмен побывал в лондонском клубе Wyld, ему компанию составила его девушка Костин Хатци и сестра Халима Кирьос.



Фотографии Кирьоса опубликовал сам ночной клуб. Также соответствующие фото появились в соцсетях сестры спортсмена.

Ранее Кирьос предложил своему сопернику по финалу сербу Новаку Джоковичу отправиться с ним в ночной клуб после матча. Но, судя по отсутствию на фото Джоковича, он не пошёл с Кирьосом.

Кирьос в финале потерпел поражение от 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. 27-летний Кирьос проиграл 35-летнему Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7).