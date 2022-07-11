Новак Джокович веселится с детьми на опустевшем Центральном корте Уимблдона. Видео

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович опубликовал милое видео в социальных сетях.

На нём Джокович веселится на пустом Центральном корте Уимблдона, чемпионом которого стал ранее. Новак взял на плечи дочь Тару, а сын Стефан бегал наперегонки с отцом.

«Бесценный момент с моей семьёй этим утром. Как же радостно видеть, как они бегают по этому легендарному корту! Какая честь разделить с ними это путешествие.

Спасибо Уимблдону за эту возможность! Увозим домой много воспоминаний на всю жизнь», — подписал видео Джокович.

Напомним, в финале Уимблдона-2022 Джокович обыграл австралийца Ника Кирьоса со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) и стал семикратным чемпионом турнира.