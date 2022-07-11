Новак Джокович веселится с детьми на опустевшем Центральном корте Уимблдона. Видео
Поделиться
21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович опубликовал милое видео в социальных сетях.
На нём Джокович веселится на пустом Центральном корте Уимблдона, чемпионом которого стал ранее. Новак взял на плечи дочь Тару, а сын Стефан бегал наперегонки с отцом.
«Бесценный момент с моей семьёй этим утром. Как же радостно видеть, как они бегают по этому легендарному корту! Какая честь разделить с ними это путешествие.
Спасибо Уимблдону за эту возможность! Увозим домой много воспоминаний на всю жизнь», — подписал видео Джокович.
Напомним, в финале Уимблдона-2022 Джокович обыграл австралийца Ника Кирьоса со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) и стал семикратным чемпионом турнира.
Комментарии
- 11 июля 2022
-
17:40
-
17:38
-
17:28
-
17:21
-
16:44
-
16:25
-
16:18
-
16:14
-
16:07
-
15:44
-
15:18
-
15:13
-
15:04
-
14:43
-
14:29
-
14:22
-
13:43
-
13:35
-
13:15
-
12:51
-
12:49
-
12:41
-
12:36
-
12:36
-
12:27
-
12:14
-
12:06
-
11:54
-
11:52
-
11:27
-
11:18
-
10:46
-
10:45
-
10:22
-
10:13
Партнерский контент