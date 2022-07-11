Раскрыта личность женщины, которая по версии Кирьоса выпила «700 стаканов» на Уимблдоне
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Британские СМИ раскрыли личность женщины, поведением которой был недоволен австралиец Ник Кирьос в финале Уимблдона-2022.
Напомним, во втором сете Ник жаловался судье на женщину, которая якобы сильно ему мешала. «Да она пьяна до мозга костей. Разговаривает со мной во время гейма. Та, что в платье, та, что похожа на ту, которая выпила 700 стаканов, бро», — сказал Кирьос.
Той женщиной была 32-летняя Аня Палус, она работает адвокатом в медицинской фирме.
Палус попросили покинуть корт, дали ей воды и через 15 минут снова пустили на матч.
Кирьос проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале Уимблдона-2022 со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7). Для Ника это был первый финал на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде в карьере.
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