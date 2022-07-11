Бывшая первая ракетка Британии назвал Джоковича величайшим теннисистом в истории
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Бывшая первая ракетка Великобритании Джордж Ллойд оценил победу серба Новака Джоковича на Уимблдоне. В финале турнира экс первая ракетка мира Джокович обыграл австралийца Ника Кирьоса со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.
«Я думаю, что Джокович выступил великолепно. Он особо не играл до Уимблдона. Но ему удалось преодолеть препятствия, несмотря на то что он был не полностью готов.
Понятно, что Джокович столкнулся с серьёзным давлением. Он хочет стать рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема». Ерунда, когда эти парни говорят, что не думают об этом. Стремление стать лучшим — в ДНК.
На Джоковиче было серьёзное давление. Но он справился, доказав, почему является величайшим в истории», — цитирует Ллойда Daily Express.
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