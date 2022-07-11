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Президент Казахстана наградил Рыбакину орденом после её победы на Уимблдоне

Президент Казахстана наградил Рыбакину орденом после её победы на Уимблдоне
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил теннисистку Елену Рыбакину орденом «Дружбы» II степени. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Указом президента за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие международного сотрудничества спортсмен-инструктор РГКП (Республиканского государственного казённого предприятия) «Дирекция развития спорта» министерства культуры и спорта Республики Казахстан Рыбакина Елена Андреевна награждена орденом «Достык» ІІ степени», — говорится в сообщении.

Рыбакина стала победителем женского одиночного турнира Уимблдона. В финале она в трёх сетах обыграла Онс Жабер из Туниса.

Рыбакина стала первой в истории представительницей Казахстана, выигравшей турнир «Большого шлема». До 2018 года Елена представляла Россию.

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