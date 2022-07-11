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«Герой, отрицающий науку». Популярный британский журналист жёстко раскритиковал Джоковича

«Герой, отрицающий науку». Популярный британский журналист жёстко раскритиковал Джоковича
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Известный британский журналист Пирс Морган жёстко высказался о 21-кратном чемпионе турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира, сербе Новаке Джоковиче.

Вчера, 10 июля, Джокович стал чемпионом Уимблдона-2022, в финале обыграв австралийца Ника Кирьоса со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Это седьмой титул серба в Лондоне.

«Чтобы понять, какое пагубное влияние Новак Джокович оказал на разжигание антипрививочных настроений, просто проверьте ответы на мои твиты о нём. Он их герой, отрицающий науку», — написал Морган в своём «твиттере».

Отметим, что на послематчевой пресс-конференции Джокович в очередной раз заявил, что не собирается проходить вакцинацию от коронавируса. Это может лишить его шансов сыграть на US Open.

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