Стэн Вавринка потерпел поражение на старте грунтового турнира в Бостаде

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», швейцарский теннисист Стэн Вавринка не сумел пробиться во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).

На старте соревнований Вавринка (WC) проиграл пятому сеяному, представителю Испании Пабло Карреньо-Бусте со счётом 5:7, 4:6. Встреча продлилась 1 час 25 минут. Вавринка 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Карреньо-Бусты два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Призовой фонд соревнований составил € 534 555. Его действующим чемпионом является норвежец Каспер Рууд. В соревнованиях примут участие двое россиян — Андрей Рублёв и Аслан Карацев.