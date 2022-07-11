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Стэн Вавринка потерпел поражение на старте грунтового турнира в Бостаде

Стэн Вавринка потерпел поражение на старте грунтового турнира в Бостаде
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», швейцарский теннисист Стэн Вавринка не сумел пробиться во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).

На старте соревнований Вавринка (WC) проиграл пятому сеяному, представителю Испании Пабло Карреньо-Бусте со счётом 5:7, 4:6. Встреча продлилась 1 час 25 минут. Вавринка 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Карреньо-Бусты два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Призовой фонд соревнований составил € 534 555. Его действующим чемпионом является норвежец Каспер Рууд. В соревнованиях примут участие двое россиян — Андрей Рублёв и Аслан Карацев.

Бостад. 1-й круг
11 июля 2022, понедельник. 16:55 МСК
Стэн Вавринка
290
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4  
7 		6  
         
Пабло Карреньо-Буста
18
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Комментарии
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