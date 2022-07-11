Стэн Вавринка потерпел поражение на старте грунтового турнира в Бостаде
Поделиться
Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», швейцарский теннисист Стэн Вавринка не сумел пробиться во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).
На старте соревнований Вавринка (WC) проиграл пятому сеяному, представителю Испании Пабло Карреньо-Бусте со счётом 5:7, 4:6. Встреча продлилась 1 час 25 минут. Вавринка 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Карреньо-Бусты два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Призовой фонд соревнований составил € 534 555. Его действующим чемпионом является норвежец Каспер Рууд. В соревнованиях примут участие двое россиян — Андрей Рублёв и Аслан Карацев.
Комментарии
- 11 июля 2022
-
18:59
-
18:42
-
18:29
-
18:12
-
17:56
-
17:51
-
17:40
-
17:38
-
17:28
-
17:21
-
16:44
-
16:25
-
16:18
-
16:14
-
16:07
-
15:44
-
15:18
-
15:13
-
15:04
-
14:43
-
14:29
-
14:22
-
13:43
-
13:35
-
13:15
-
12:51
-
12:49
-
12:41
-
12:36
-
12:36
-
12:27
-
12:14
-
12:06
-
11:54
-
11:52
Партнерский контент