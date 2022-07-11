Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина не сыграет на турнире в Гамбурге

Чемпионка Уимблдона-2022, 23-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия), который пройдёт с 17 по 23 июля. Место Рыбакиной в основной сетке займёт представительница Украины Леся Цуренко.

Напомним, в финале Уимблдона Рыбакина со счётом 3:6, 6:2, 6:2 обыграла тогда ещё вторую ракетку мира, тунисскую теннисистку Онс Жабер. Это дебютный титул 23-летней Елены на турнире «Большого шлема».

Несмотря на победу, Рыбакина не смогла подняться в рейтинге WTA и осталась на 23-м месте. Произошло это из-за того, что на Уимблдоне 2022 года рейтинговых очков не начислялось по причине отстранения российских и белорусских теннисистов.