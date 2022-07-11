Джон Макинрой: у Кирьоса есть свои демоны, но у кого их нет?

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой поделился мнением об австралийском теннисисте Нике Кирьосе. Он в финале Уимблдона уступил сербу Новаку Джоковичу.



«Ник — хороший паренёк. Да, у него есть демоны. Но у кого их нет? Главное — уметь их сдерживать. Он кричит на свой бокс, на людей, которые его поддерживают. Он буквально орёт на них.



Иногда он воспринимается, как ребёнок. Он сам вредит своему таланту, когда не может удержаться на корте. Надеюсь, он справится. Он кричит на своего отца, девушку, на всех. Выпускает пар. Надеюсь, что однажды он поймёт неправильность такого пути», — цитирует Макинроя Daily Express.

Кирьос впервые в карьере сыграл в финале Уимблдона.