Восьмилетний принц Джордж рассказал, за кого болел на Уимблдоне-2022

Восьмилетний принц Джордж Кембриджский, третий правнук королевы Великобритании Елизаветы II, ответил, кого из теннисистов поддерживал по ходу Уимблдона-2022.

Напомним, Джордж посетил мужской финал Уимблдона, где серб Новак Джокович со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) обыграл австралийца Ника Кирьоса. Для Джоковича этот титул стал седьмым в карьере и четвёртым подряд.

Издание The Sun сообщает, что юный Джордж выдержал длительную паузу перед тем, как назвать игрока, за которого болел на Уимблдоне. «Джокович», — заявил принц.

Напомним, Уимблдон-2022 прошёл без рейтинговых очков из-за решения Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) отстранить россиян и белорусов от турнира.