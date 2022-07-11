Панатта: однажды Кирьосу вправят мозги, и не на корте, а в раздевалке
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Бывший итальянский теннисист Адриано Панатта раскритиковал австралийца Ника Кирьоса за поведение на Уимблдоне. Панатта предположил, что однажды соперники Ника могут поговорить с ним по-мужски из-за его провокаций.
«Нет никаких сомнений, что Кирьос — большой талант. Но он должен понять, что неуважение к соперникам приводит к ненависти. Я думаю, что однажды ему вправят мозги, причём не на корте, а в раздевалке.
Однажды я сделал это по отношению к Лендлу во время Кубка Дэвиса. Я потом жалел об этом всю жизнь», — цитирует Панатту Tennis World USA.
Кирьос на Уимблдоне в общей сложности заплатил штраф на сумму, превышающую 10 тыс. фунтов стерлингов. Австралиец добрался до финала турнира, где уступил сербу Новаку Джоковичу.
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