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Роджер Федерер: честно говоря, я очень счастлив проводить время дома

Роджер Федерер: честно говоря, я очень счастлив проводить время дома
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер рассказал, скучает ли по ритму жизни спортсмена.

«Когда я был в туре, наши поездки иногда были чрезмерно утомительными, особенно с учётом того, что приходилось организовывать их и для детей.

Приятно отдохнуть от этого сейчас, даже детям, хотя они и скучают по путешествиям. У нас есть друзья по всему миру. Мы уже несколько лет не виделись с друзьями из Нью-Йорка и Мельбурна.

Но могу сказать честно: я очень счастлив проводить своё время дома. Что особенно здорово, теперь я могу назначать встречи на, допустим, утро вторника ещё за три недели до него.

Иногда мы скучаем по путешествиям по всему миру, и, конечно, я скучаю по спорту, но при этом чувствую: жизнь дома, скажем так, тоже хороша», — приводит слова Федерера Algemeen Dagblad.

«Я скучаю по Роджеру. Все скучают по нему». Как Федерер стал королём Уимблдона «Я скучаю по Роджеру. Все скучают по нему». Как Федерер стал королём Уимблдона
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