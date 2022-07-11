Роджер Федерер: честно говоря, я очень счастлив проводить время дома

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер рассказал, скучает ли по ритму жизни спортсмена.

«Когда я был в туре, наши поездки иногда были чрезмерно утомительными, особенно с учётом того, что приходилось организовывать их и для детей.

Приятно отдохнуть от этого сейчас, даже детям, хотя они и скучают по путешествиям. У нас есть друзья по всему миру. Мы уже несколько лет не виделись с друзьями из Нью-Йорка и Мельбурна.

Но могу сказать честно: я очень счастлив проводить своё время дома. Что особенно здорово, теперь я могу назначать встречи на, допустим, утро вторника ещё за три недели до него.

Иногда мы скучаем по путешествиям по всему миру, и, конечно, я скучаю по спорту, но при этом чувствую: жизнь дома, скажем так, тоже хороша», — приводит слова Федерера Algemeen Dagblad.