Роджер Федерер: честно говоря, я очень счастлив проводить время дома

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер рассказал, скучает ли по ритму жизни спортсмена.
«Когда я был в туре, наши поездки иногда были чрезмерно утомительными, особенно с учётом того, что приходилось организовывать их и для детей.
Приятно отдохнуть от этого сейчас, даже детям, хотя они и скучают по путешествиям. У нас есть друзья по всему миру. Мы уже несколько лет не виделись с друзьями из Нью-Йорка и Мельбурна.
Но могу сказать честно: я очень счастлив проводить своё время дома. Что особенно здорово, теперь я могу назначать встречи на, допустим, утро вторника ещё за три недели до него.
Иногда мы скучаем по путешествиям по всему миру, и, конечно, я скучаю по спорту, но при этом чувствую: жизнь дома, скажем так, тоже хороша», — приводит слова Федерера Algemeen Dagblad.
- 11 июля 2022
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