Калинская обыграла Зиданшек и вышла во второй круг турнира в Лозанне
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Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира WTA-250 в Лозанне (Швейцария). В матче первого круга представительница России обыграла Тамару Зиданшек из Словении. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:3.
Продолжительность матча составила 2 часа 27 минут. 73-я ракетка мира Калинская выполнила шесть подач навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. Её соперница, занимающая 55-е место в рейтинге WTA, сделала один эйс, четырежды ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из 13.
Пока следующая соперница Калинской неизвестна. Она сыграет с японкой Мисаки Дои или теннисисткой, которая вышла из квалификации. Призовой фонд соревнований составляет более $ 250 тыс.
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