Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Калинская обыграла Зиданшек и вышла во второй круг турнира в Лозанне

Калинская обыграла Зиданшек и вышла во второй круг турнира в Лозанне
Комментарии

Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира WTA-250 в Лозанне (Швейцария). В матче первого круга представительница России обыграла Тамару Зиданшек из Словении. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 27 минут. 73-я ракетка мира Калинская выполнила шесть подач навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. Её соперница, занимающая 55-е место в рейтинге WTA, сделала один эйс, четырежды ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из 13.

Пока следующая соперница Калинской неизвестна. Она сыграет с японкой Мисаки Дои или теннисисткой, которая вышла из квалификации. Призовой фонд соревнований составляет более $ 250 тыс.

Лозанна. 1-й круг
11 июля 2022, понедельник. 18:15 МСК
Анна Калинская
73
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		3 6
6 2 		6 3
         
Тамара Зиданшек
55
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022