Анастасия Потапова с трудом пробилась во второй круг турнира в Лозанне
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Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария).
В стартовом матче Потапова одолела представительницу Италии Лючию Бронцетти со счётом 6:2, 3:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 35 минут. Потапова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 17. На счету Бронцетти три эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из 15.
Следующей соперницей Потаповой станет победительница матча Ирина Бегу (Румыния, 3) — Тамара Корпач (Германия).
Призовой фонд соревнований в Лозанне составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является представительница Словении Тамара Зиданшек.
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