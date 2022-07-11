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Анастасия Потапова с трудом пробилась во второй круг турнира в Лозанне

Анастасия Потапова с трудом пробилась во второй круг турнира в Лозанне
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Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария).

В стартовом матче Потапова одолела представительницу Италии Лючию Бронцетти со счётом 6:2, 3:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 35 минут. Потапова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 17. На счету Бронцетти три эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из 15.

Следующей соперницей Потаповой станет победительница матча Ирина Бегу (Румыния, 3) — Тамара Корпач (Германия).

Призовой фонд соревнований в Лозанне составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является представительница Словении Тамара Зиданшек.

Лозанна. 1-й круг
11 июля 2022, понедельник. 18:15 МСК
Лючия Бронцетти
66
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		3 6
         
Анастасия Потапова
79
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Комментарии
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