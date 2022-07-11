Ник Кирьос: пока, Уимблдон. Следующая остановка — Багамы

45-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос официально попрощался с Уимблдоном-2022 в социальных сетях.
Напомним, Кирьос дошёл до финала, где уступил 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7). В карьере 27-летнего Ника это был первый финал на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде. По ходу соревнований австралиец обыграл британца Пола Джабба (WC), серба Филипа Краиновича (26), грека Стефаноса Циципаса (4), американца Брэндона Накашиму и чилийца Кристьяна Гарина.
«Пока, Уимблдон. Следующая остановка – Багамы», — подписал Кирьос снимки с финального матча на Уимблдоне.
Отметим, что в текущем сезоне Кирьос стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, Ник сыграл со своим соотечественником Танаси Коккинакисом.
- 11 июля 2022
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