Морган: Кирьос — огромный мудак. Что делать, если он начнёт оскорблять королевскую семью?

Известный британский журналист Пирс Морган жёстко высказался о финалисте Уимблдона-2022, австралийце Нике Кирьосе.
Напомним, в финале турнира Кирьос проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7).
«Кирьос – невыносимо грубый, несносный, ребячливый, мелочный и агрессивный. Но также он, бесспорно, блестящий, волнующе непредсказуемый игрок, и я по-прежнему предпочитаю его Джоковичу.
Ник – огромный мудак. Представьте, что вы постоянно ругаетесь нецензурной бранью в финале Уимблдона в адрес своей собственной команды поддержки за СВОИ неудачные действия? Что нам делать, если Кирьос начнёт оскорблять членов королевской семьи? Какой же он неудачник. В конце мне даже захотелось, чтобы Джокович победил», — написал Морган в своих социальных сетях.
- 11 июля 2022
-
22:18
-
22:08
-
21:30
-
21:02
-
20:58
-
20:48
-
20:04
-
19:51
-
19:39
-
19:26
-
19:15
-
18:59
-
18:42
-
18:29
-
18:12
-
17:56
-
17:51
-
17:40
-
17:38
-
17:28
-
17:21
-
16:44
-
16:25
-
16:18
-
16:14
-
16:07
-
15:44
-
15:18
-
15:13
-
15:04
-
14:43
-
14:29
-
14:22
-
13:43
-
13:35