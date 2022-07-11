Морган: Кирьос — огромный мудак. Что делать, если он начнёт оскорблять королевскую семью?

Известный британский журналист Пирс Морган жёстко высказался о финалисте Уимблдона-2022, австралийце Нике Кирьосе.

Напомним, в финале турнира Кирьос проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7).

«Кирьос – невыносимо грубый, несносный, ребячливый, мелочный и агрессивный. Но также он, бесспорно, блестящий, волнующе непредсказуемый игрок, и я по-прежнему предпочитаю его Джоковичу.

Ник – огромный мудак. Представьте, что вы постоянно ругаетесь нецензурной бранью в финале Уимблдона в адрес своей собственной команды поддержки за СВОИ неудачные действия? Что нам делать, если Кирьос начнёт оскорблять членов королевской семьи? Какой же он неудачник. В конце мне даже захотелось, чтобы Джокович победил», — написал Морган в своих социальных сетях.