Кирьос: во время Уимблдона даже не пил пиво. Конечно, это стрёмно

Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что во время Уимблдона неукоснительно следовал правилам и соблюдал режим дня, чтобы быть лучше готовым к матчам. Австралиец впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема». Там он уступил сербу Новаку Джоковичу.



«Думаю, что я вёл себя хорошо на протяжении этих двух недель. Что ещё я мог сделать, если честно? Я оставался в номере практически всё время. Я пытался хорошо спать, правильно питаться. Я даже не пил пиво.



Мне говорили, что всё верно, так и надо. Хоть это и было стрёмно. Да, определённо это было стрёмно», — цитирует Кирьоса Eurosport.

В карьере 27-летнего Кирьоса это был первый финал на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде.