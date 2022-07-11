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Кирьос: во время Уимблдона даже не пил пиво. Конечно, это стрёмно

Кирьос: во время Уимблдона даже не пил пиво. Конечно, это стрёмно
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Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что во время Уимблдона неукоснительно следовал правилам и соблюдал режим дня, чтобы быть лучше готовым к матчам. Австралиец впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема». Там он уступил сербу Новаку Джоковичу.

«Думаю, что я вёл себя хорошо на протяжении этих двух недель. Что ещё я мог сделать, если честно? Я оставался в номере практически всё время. Я пытался хорошо спать, правильно питаться. Я даже не пил пиво.

Мне говорили, что всё верно, так и надо. Хоть это и было стрёмно. Да, определённо это было стрёмно», — цитирует Кирьоса Eurosport.

В карьере 27-летнего Кирьоса это был первый финал на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде.

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