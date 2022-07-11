Снявшийся с Уимблдона Рафаэль Надаль показал, как отдыхает на своей яхте
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль опубликовал фото с отдыха.
Ранее ряд СМИ сообщали, что Надаль вместе с семьёй и друзьями отдыхает на своей яхте около острова Форментера.
Надаль подтвердил информацию журналистов, сфотографировавшись на своей яхте на фоне заката. Под снимком 36-летний Рафаэль оставил эмодзи «палец, поднятый вверх» и «подмигивание».
Фото: из личного архива Рафаэля Надаля
Напомним, Надаль вынужден был сняться с полуфинального матча на Уимблдоне-2022. После четвертьфинала врачи диагностировали у него 7-миллиметровый разрыв мышцы живота.
Уимблдонский турнир в четвёртый раз подряд выиграл серб Новак Джокович. Для Джоковича это 21-я победа на турнирах «Большого шлема».
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