Снявшийся с Уимблдона Рафаэль Надаль показал, как отдыхает на своей яхте

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль опубликовал фото с отдыха.

Ранее ряд СМИ сообщали, что Надаль вместе с семьёй и друзьями отдыхает на своей яхте около острова Форментера.

Надаль подтвердил информацию журналистов, сфотографировавшись на своей яхте на фоне заката. Под снимком 36-летний Рафаэль оставил эмодзи «палец, поднятый вверх» и «подмигивание».

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

Напомним, Надаль вынужден был сняться с полуфинального матча на Уимблдоне-2022. После четвертьфинала врачи диагностировали у него 7-миллиметровый разрыв мышцы живота.

Уимблдонский турнир в четвёртый раз подряд выиграл серб Новак Джокович. Для Джоковича это 21-я победа на турнирах «Большого шлема».