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Первая ракетка мира Ига Свёнтек показала, как проводит отпуск

Первая ракетка мира Ига Свёнтек показала, как проводит отпуск
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Двукратная чемпионка «Ролан Гаррос», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек опубликовала в своих социальных сетях фотографии с отпуска.

«Время отпуска», — подписала фото 21-летняя Свёнтек.

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

На прошедшем Уимблдонском турнире Свёнтек дошла до третьего круга, где сенсационно проиграла 40-й ракетке мира француженке Ализе Корне со счётом 4:6, 2:6. Корне прервала серию польки из 37 побед. Это была самая длинная беспроигрышная серия теннисистки в туре в XXI веке. Ранее рекорд принадлежал американке Винус Уильямс (35).

Турнир выиграла 23-я ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина. Это первый титул 23-летней Елены на турнире «Большого шлема» в карьере. Свёнтек поздравила Рыбакину с победой.

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