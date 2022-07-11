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Тысячи людей вышли на улицы Белграда, чтобы поздравить Джоковича с победой на Уимблдоне

Тысячи людей вышли на улицы Белграда, чтобы поздравить Джоковича с победой на Уимблдоне
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович вернулся на родину после победы на Уимблдоне-2022.

В связи с этим Федерация тенниса Сербии организовала торжественный приём. На улицы Белграда вышли несколько тысяч болельщиков Джоковича, они скандировали его имя. Новак выступил перед ними у здания Старого дворца: показал трофей, раздал теннисные мячи, также в честь теннисиста прогремел салют.

«Безусловно, это самые приятные моменты в моей жизни. Я получил благословение на это благодаря спорту, которым занимаюсь всю жизнь, я очень благодарен за то, что могу отпраздновать со своим народом. Вы прекрасны. Большое спасибо за то, что вас так много пришло сюда. Это наполняет моё сердце любовью», — приводит слова Джоковича B92.

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