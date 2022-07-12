Новак Джокович высказался о том, что после победы на Уимблдоне провалился в рейтинге ATP

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович высказался о том, что после победы на Уимблдоне-2022 опустился с третьей строчки рейтинга ATP на седьмую.

«Такова ситуация в этом году, не стоит слишком вдаваться в подробности. Мы знаем, что российским и белорусским теннисистам было запрещено участвовать в Уимблдоне из-за ситуации на Украине. Я с этим не согласен, нельзя смешивать политику и спорт. Эти парни и девушки не сделали ничего плохого. В ATP ответили лишением очков. Я потерял первое место, но я был на нём так долго, что это уже не имеет значения. Мои приоритеты – это ТБШ и игра за национальную сборную. Самое главное, что я поддерживаю страсть к этому виду спорта. Когда я добиваюсь успехов, я заставляю себя вернуться в детство и напомнить себе, почему я занимаюсь этим видом спорта. Я добился величайших успехов, но до сих пор чувствую голод», — приводит слова Джоковича B92.