Барти заявила, что не стремится стать профессиональным игроком в гольф

Бывшая первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти, завершившая карьеру в 2022 году, заявила, что её не интересует карьера в гольфе. После ухода из тенниса Барти стала регулярно играть в гольф. После этого появились слухи о том, что Эшли может сменить вид спорта.



«Гольф — хобби. И он всегда им будет оставаться. Я знаю, что требуется, чтобы оказаться на вершине любого вида спорта. И у меня нет желания проделывать эту работу. Если честно, я играю в гольф ради приятного времяпрепровождения. Мне приятно находиться рядом с интересными людьми. А нанесу я 70 ударов или 100, мне совершенно неважно», — цитирует Барти The Guardian.

В 2019 году Эшли Барти выиграла Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»), в 2021-м — Уимблдон, в 2022-м — Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Лучший результат австралийской спортсменки на Открытом чемпионате США (US Open) — выход в четвёртый раунд (2018 и 2019 годы).