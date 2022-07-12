«Искренне поздравляю». Надаль впервые отреагировал на победу Джоковича на Уимблдоне-2022

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил серба Новака Джоковича с победой на Уимблдоне-2022 и 21-м титулом на мэйджорах.

В финале соревнований Джокович (1) со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) обыграл 40-ю ракетку мира, австралийца Ника Кирьоса. Для Джоковича этот титул на Уимблдоне стал седьмым в карьере и четвёртым подряд.

«Вау, прекрасный момент! Наслаждайся им, искренне поздравляю», — написал Надаль в комментариях к одному из постов Джоковича о победе.

Напомним, Надаль вынужден был сняться с полуфинального матча с Кирьосом на Уимблдоне-2022. После четвертьфинала врачи диагностировали у него 7-миллиметровый разрыв мышцы живота.