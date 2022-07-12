«Искренне поздравляю». Надаль впервые отреагировал на победу Джоковича на Уимблдоне-2022
Поделиться
22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил серба Новака Джоковича с победой на Уимблдоне-2022 и 21-м титулом на мэйджорах.
В финале соревнований Джокович (1) со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) обыграл 40-ю ракетку мира, австралийца Ника Кирьоса. Для Джоковича этот титул на Уимблдоне стал седьмым в карьере и четвёртым подряд.
«Вау, прекрасный момент! Наслаждайся им, искренне поздравляю», — написал Надаль в комментариях к одному из постов Джоковича о победе.
Напомним, Надаль вынужден был сняться с полуфинального матча с Кирьосом на Уимблдоне-2022. После четвертьфинала врачи диагностировали у него 7-миллиметровый разрыв мышцы живота.
Комментарии
- 12 июля 2022
-
00:48
-
00:40
-
00:13
-
00:11
-
00:02
- 11 июля 2022
-
23:55
-
23:45
-
23:44
-
23:14
-
23:07
-
22:49
-
22:34
-
22:18
-
22:08
-
21:30
-
21:02
-
20:58
-
20:48
-
20:04
-
19:51
-
19:39
-
19:26
-
19:15
-
18:59
-
18:42
-
18:29
-
18:12
-
17:56
-
17:51
-
17:40
-
17:38
-
17:28
-
17:21
-
16:44
-
16:25
Партнерский контент