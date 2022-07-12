Иснер ответил подписчику, призвавшему его убедить Байдена пустить в США непривитых людей

22-я ракетка мира, американский теннисист Джон Иснер высказался о том, что 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович рискует пропустить US Open – 2022 из-за отсутствия у него прививки от коронавируса.

Изначально Иснер тремя эмодзи «сердце» отреагировал на видео, где семья Джоковича веселится на опустевшем Центральном корте.

«Скажите вашему президенту, чтобы он пустил невакцинированных людей в страну», — ответил Иснеру один из пользователей. «Я знаю, это просто смешно», — отреагировал на комментарий Джон.

Напомним, Иснер также принимал участие в Уимблдоне, где дошёл до третьего круга, по пути обыграв двукратного чемпиона турнира, британца Энди Маррея со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:4.