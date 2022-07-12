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Джокович обратился к фанатам, вышедшим на улицы Белграда, чтобы поздравить его с победой

Джокович обратился к фанатам, вышедшим на улицы Белграда, чтобы поздравить его с победой
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Сербский теннисист Новак Джокович поблагодарил болельщиков, который вышли на улицы Белграда, чтобы поздравить спортсмена с победой на Уимблдоне.

«Это, безусловно, самые прекрасные моменты в моей жизни. Я очень благодарен, когда я достигаю чего-то, что могу отпраздновать это с моим народом. Вы прекрасны. Большое спасибо всем, что вы пришли в таком количестве. Много сербских флагов, много молодежи и детей. Это наполняет мое сердце. Я люблю вас. Навсегда. Такие моменты стоят того, чтобы жить, работать, играть в теннис. Мне много раз везло в карьере достичь больших высот и выиграть все трофеи. Но эти моменты незабываемы. Трофеи есть трофеи, они проходят. Я буду носить это в своем сердце всю оставшуюся жизнь. Я должен сказать вам спасибо. Эти люди не обязаны быть здесь сегодня вечером, и все же они появились. Вы сделали счастливым мой день, ночь, год и жизнь», — приводит слова Джоковича B92.

Напомним, в финальном матче Уимблдона Джокович обыграл австралийца Ника Кирьоса.

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