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Джокович высказался о травме Надаля, из-за которой испанец снялся с полуфинала Уимблдона

Джокович высказался о травме Надаля, из-за которой испанец снялся с полуфинала Уимблдона
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Сербский теннисист Новак Джокович высказался о травме Рафаэля Надаля, из-за которой испанцу пришлось сняться с полуфинала Уимблдона, где он должен был сыграть с австралийцем Ником Кирьосом.

«Я точно не знаю, какая у Надаля травма. Из того, что я слышал, это разрыв мышцы живота, но я не знаю, какой именно. У меня был разрыв мышцы с левой стороны, который разорвался в третьем раунде против Фрица. Я записал все, что со мной происходило в то время, и если вы хотите сказать, что некоторые люди не верят, что с такой травмой можно играть, то могу сказать, что это ужасно сложно. Я выпил все обезболивающие в мире и прошел всевозможную терапию и лечение», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.

Джокович стал победителем Уимблдона, обыграв Кирьоса.

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