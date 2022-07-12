Тони Надаль назвал главную причину поражения Ника Кирьоса от Джоковича в финале Уимблдона

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, объяснил, почему, по его мнению, 45-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос проиграл 21-кратному победителю ТБШ сербу Новаку Джоковичу в финале Уимблдонского турнира. 27-летний Кирьос проиграл 35-летнему Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7).
По словам Тони Надаля, главная проблема Кирьоса состоит в его игровом непостоянстве.
«В решающие моменты он не мог контролировать своё беспокойство, которое снова переросло в постоянные упрёки в адрес команды, как будто они были виноваты в том, что счёт изменялся нежелательным образом. Матчу не хватило яркости, в основном из-за того, что было слишком мало розыгрышей. Отсутствие настойчивости у австралийца, особенно в том, что касается сохранения агрессивности, выявило главную проблему, которой, на мой взгляд, обладает его игра.
У него есть дурная привычка отбивать мячи как угодно, практически не обращая внимания и находясь в плохой позиции. В современном теннисе из-за скорости, с которой летит мяч, нет иного выбора, кроме как искать хорошую позицию для контроля. Великие игроки неплохо рассчитывают свои шаги, ищут хорошую позицию и оттуда уже пытаются нанести хороший удар и увеличить шансы на победу. Ник Кирьос с его сумбурным пониманием игры ограничен не столько тем, что он делает с мячом, сколько тем, как он хочет это делать», — приводит слова Тони Надаля Tennis Head, ссылаясь на El Pais.
Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон:
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