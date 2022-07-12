Матс Виландер: жаль, что Жабер не победила Рыбакину в финале Уимблдона
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер выразил сожаление, что пятая ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер в финале Уимблдона не смогла обыграть представительницу Казахстана Елену Рыбакину. Жабер проиграла Рыбакиной со счётом 6:3, 2:6, 2:6.
«Личный хайлайт? Я должен назвать Онс Жабер. К сожалению, она не выиграла, это был хороший финал, она проиграла в трёх сетах Рыбакиной. Она дарит теннис Северной Африке, Тунису, африканскому континенту.
Она играет в великолепный теннис. У неё отличные руки, и это просто иная разновидность женского тенниса и тенниса как такового», — приводит слова Виландера Eurosport.
Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон:
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