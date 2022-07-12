Новак Джокович высказался о вероятном пропуске US Open

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович, не желающий прививаться, прокомментировал то, что может пропустить Открытый чемпионат США. Напомним, в США запрещён въезд иностранцам, которые не прививались от коронавируса.

«На данный момент, учитывая моё положение, я не могу поехать в Америку, мне не разрешено. Надеюсь на положительные новости.

Надежда умирает последней. Хотелось бы сыграть на Открытом чемпионате США, это «Большой шлем», это то, что меня больше всего вдохновляет. Если этого не произойдёт, это не конец света. Это не первый турнир «Большого шлема», который я пропущу. Для меня очень важно сохранить своё тело и разум здоровыми, потому что тогда я смогу играть очень-очень долго. У меня ещё будут возможности», — приводит слова Джоковича B92.

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