Новак Джокович порассуждал на тему завершения карьеры, упомянув Мика Джаггера

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, когда может закончить карьеру. По словам Джоковича, он не определяет для себя точных сроков. Он привёл в пример 78-летнего фронтмена «Роллинг Стоунз» Мика Джаггера, который до сих пор даёт концерты.

«Я надеюсь, что продолжительность моей карьеры может быть в два раза меньше, чем у Мика Джаггера. Сложно ожидать, что я смогу играть в теннис в 78 лет. Конечно, я мог бы петь до этого возраста, но не играть.

Несмотря на это, у меня нет ограничения по времени, как долго я буду профессионально заниматься теннисом. Я не хочу таких ограничений и не хочу, чтобы кто-то навязывал мне их. Карьера должна продолжаться, особенно пока я могу выигрывать турниры «Большого шлема», — приводит слова Джоковича B92.

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