Новак Джокович порассуждал на тему завершения карьеры, упомянув Мика Джаггера

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, когда может закончить карьеру. По словам Джоковича, он не определяет для себя точных сроков. Он привёл в пример 78-летнего фронтмена «Роллинг Стоунз» Мика Джаггера, который до сих пор даёт концерты.
«Я надеюсь, что продолжительность моей карьеры может быть в два раза меньше, чем у Мика Джаггера. Сложно ожидать, что я смогу играть в теннис в 78 лет. Конечно, я мог бы петь до этого возраста, но не играть.
Несмотря на это, у меня нет ограничения по времени, как долго я буду профессионально заниматься теннисом. Я не хочу таких ограничений и не хочу, чтобы кто-то навязывал мне их. Карьера должна продолжаться, особенно пока я могу выигрывать турниры «Большого шлема», — приводит слова Джоковича B92.
Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон:
- 12 июля 2022
-
12:01
-
11:31
-
11:20
-
11:11
-
10:55
-
09:48
-
09:25
-
09:09
-
08:27
-
08:11
-
04:39
-
03:18
-
00:48
-
00:40
-
00:13
-
00:11
-
00:02
- 11 июля 2022
-
23:55
-
23:45
-
23:44
-
23:14
-
23:07
-
22:49
-
22:34
-
22:18
-
22:08
-
21:30
-
21:02
-
20:58
-
20:48
-
20:04
-
19:51
-
19:39
-
19:26
-
19:15