Новак Джокович объяснил, почему не позвал Ника Кирьоса на празднование победы на Уимблдоне

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович ответил на вопрос, почему не пригласил 45-ю ракетку мира австралийца Ника Кирьоса в Белград на празднование победы на Уимблдоне. Напомним, в финале Уимблдона Джокович обыграл Кирьоса со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

По словам Новака, он не позвал Ника, так как посчитал это неуместным.

«Ну, было бы немного неуместно пригласить его на празднование в Сербию. Но я рад, что наши отношения стали позитивными в последние несколько месяцев. Он был одним из игроков, которые критиковали меня больше всего за последние пять лет, и мы все это прекрасно знаем; и опять же, в тот момент, когда это было наиболее важно и когда мне нужна была поддержка коллег, он был одним из немногих, кто сделал это публично», — приводит слова Джоковича B92.

Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон: