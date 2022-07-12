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Британский журналист: победа Елены Рыбакиной смутила Уимблдон? Это бессмыслица

Британский журналист: победа Елены Рыбакиной смутила Уимблдон? Это бессмыслица
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Журналист британского издания Metro Эндрю Касл высказался о победе уроженки Москвы Елены Рыбакиной на Уимблдоне 2022 года. До 2018 года Рыбакина представляла Россию, с тех пор она выступает под флагом Казахстана. Российские и белорусские теннисисты вынуждены были пропустить Уимблдон вследствие решения организаторов отстранить их.

«Победа Рыбакиной — не поражение для Уимблдона. Рыбакина играет за Казахстан, страну, куда она перешла четыре года назад. Она родилась в Москве и, говорят, там и живёт до сих пор.

Предполагается, что Всеанглийский клуб якобы смутила её победа, учитывая запрет на участие российских и белорусских игроков. Это бессмыслица. Почему клубу должно быть неудобно выступать против спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)?» — написал журналист в своём материале на сайте издания.

Ай да Лена — Рыбакина стала первой москвичкой, выигравшей Уимблдон! Расклады и сетка Ай да Лена — Рыбакина стала первой москвичкой, выигравшей Уимблдон! Расклады и сетка

Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон:

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