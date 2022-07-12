Экс-тренер Джоковича: ему неважно, какой он в рейтинге. Новак хочет быть лучшим в истории

Бывший тренер Новака Джоковича Богдан Обрадович рассказал о желании Новака Джоковича завоевать 30 титулов на турнирах «Большого шлема».
«Для Новака, я думаю, не имеет никакого значения, является ли он седьмой ракеткой мира или первой. Для него главное – титулы Уимблдона и «Большого шлема», а также быть лучшим в истории», – цитирует Обрадовича Eurosport.
Напомним, в финале прошедшего Уимблдона Джокович (1) со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) обыграл 40-ю ракетку мира, австралийца Ника Кирьоса. Для Новака этот титул на Уимблдоне стал седьмым в карьере и четвёртым подряд.
На счету Джоковича 21 трофей на турнирах «Большого шлема». Рекорд по этому показателю принадлежит Рафаэлю Надалю (22).
Напомним, Новак пропустил февральский Australian Open из-за конфликта, который был связан с вакцинацией. Также он рискует пропустить US Open.
- 12 июля 2022
-
12:01
-
11:31
-
11:20
-
11:11
-
10:55
-
09:48
-
09:25
-
09:09
-
08:27
-
08:11
-
04:39
-
03:18
-
00:48
-
00:40
-
00:13
-
00:11
-
00:02
- 11 июля 2022
-
23:55
-
23:45
-
23:44
-
23:14
-
23:07
-
22:49
-
22:34
-
22:18
-
22:08
-
21:30
-
21:02
-
20:58
-
20:48
-
20:04
-
19:51
-
19:39
-
19:26
-
19:15