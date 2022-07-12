Экс-тренер Джоковича: ему неважно, какой он в рейтинге. Новак хочет быть лучшим в истории

Бывший тренер Новака Джоковича Богдан Обрадович рассказал о желании Новака Джоковича завоевать 30 титулов на турнирах «Большого шлема».



«Для Новака, я думаю, не имеет никакого значения, является ли он седьмой ракеткой мира или первой. Для него главное – титулы Уимблдона и «Большого шлема», а также быть лучшим в истории», – цитирует Обрадовича Eurosport.

Напомним, в финале прошедшего Уимблдона Джокович (1) со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) обыграл 40-ю ракетку мира, австралийца Ника Кирьоса. Для Новака этот титул на Уимблдоне стал седьмым в карьере и четвёртым подряд.

На счету Джоковича 21 трофей на турнирах «Большого шлема». Рекорд по этому показателю принадлежит Рафаэлю Надалю (22).

Напомним, Новак пропустил февральский Australian Open из-за конфликта, который был связан с вакцинацией. Также он рискует пропустить US Open.